Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Об этом говорится в постановлении №1608 от 8 декабря, сообщил народный депутат Александр Федиенко.

Как объяснил нардеп, теперь, если работник предприятия имеет бронирование, но предприятие теряет статус критически важного, отсрочку могут отменить немедленно, без ожидания предусмотренных сроков.

При этом добавлены новые категории организации, чьи работники имеют право на бронирование:

общество Красного Креста Украины;

украинские неправительственный организации, реализующие гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

Также усиливается роль Межведомственной рабочей группы по вопросам призыва.

"Любое увеличение лимита бронирования свыше 50% теперь возможно только по рекомендации Межведомственной рабочей группы. Ранее это было только по решению Минобороны", - пишет Федиенко.

Подробнее о нововведениях по бронированию, которые ввел своим постановлением №1608 от 8 декабря Кабмин.

1. Право на бронирование военнообязанных получают Красный Крест Украины и другие украинские неправительственные организации, которые реализуют гуманитарные проекты за деньги международных партнеров. Для работников таких организаций бронь прекращается при завершении проектов, расторжении договора или исключении НГО из соответствующего перечня.

2. Решение о праве предприятий на бронирование работников и по лимитам на бронирование на конкретном предприятии будет принимать Минобороны на основании предложений Межведомственной рабочей группы по организации призыва (эта группа была создана летом 2024 года и в нее вошли заместители глав Минобороны, Минэкономики, МВД, МОН, МОЗ, зам погранслужбы и зам главы внешней разведки). Решение этой группы будет вноситься в Единый перечень через портал госуслуг "Дия". В решении Минобороны теперь обязательно указываются: код ЕДРПОУ, полное наименование органа/учреждения, увеличенный лимит бронирования, общая численность военнообязанных, срок действия (до одного года, кроме отдельных категорий).

3. Бронь должна быть оформлена критически важным предприятиям и учреждениями в течение 5 рабочих дней после изменения лимита в "Дие", иначе решение Минобороны утрачивает силу. По окончании срока действия решения руководители обязаны в течение 5 рабочих дней аннулировать отсрочки через "Дию".

4. Для отдельных категорий военнообязанных перевод на специальный воинский учет на срок отсрочки осуществляется автоматически в течение 24 часов.

5. Постановление вводит дополнительную ответственность для критически важных предприятий и учреждений. Количество забронированных военнообязанных не может превышать общую численность военнообязанных работников, указанную в решении госоргана о признании предприятия/учреждения критически важным. Руководители обязаны не допускать превышения установленных лимитов бронирования. А в само решение о признании предприятия/учреждения критически важным теперь включается информация об общей численности военнообязанных работников и количестве тех, кто подлежит бронированию.

Ранее сообщалось, что принятый Верховной Радой законопроект №13335 о бронировании от мобилизации сотрудников критически важных предприятий, у которых есть проблемы с учетными документами, не освобождает их от штрафов и угрозы уголовной ответственности.

Также мы писали, что правительство разрешило бронировать 100% работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях.