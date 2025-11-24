Президент Украины Владимир Зеленский согласился использовать план президента США Дональда Трампа в качестве основы для переговоров, поскольку понимал, что не может позволить себе от него отказаться.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По информации издания, у Зеленского фактически не было другого выбора, кроме как согласиться рассматривать его.

Отмечается, что давление из Вашингтона росло с каждым часом.

Напомним, западные СМИ писали, что мирный план для Украины после вчерашних переговоров в Женеве был сокращен с 28 пунктов до 19.

В Bloomberg сообщали, что из мирного плана Трампа в ходе переговоров убрали пункт об использовании замороженных российских активов.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что план для Украины "может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".

Подробнее о том, что произошло после переговоров в Женеве, мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.