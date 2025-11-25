Окружение президента Украины Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с главой Белого дома Дональдом Трампом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану.

Об этом сообщает новостной отдел американской телерадиокомпании CBS.

"Обсуждался вопрос о том, примет ли Трамп Зеленского в Вашингтоне на этой неделе для закрепления сделки. Однако некоторые в окружении Зеленского посоветовали ему остаться в Киеве, чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом, что может свести на нет прогресс, достигнутый в выходные", - говорится в статье.

Напомним, после критики со стороны Трампа Зеленский поблагодарил президента США за прилагаемые усилия для достижения мира в Украине.

При этом Зеленский заявил о политическом давлении в свете продолжающихся переговоров с Вашингтоном.

Война в Украине продолжается 1370-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 24 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в воскресенье Россия официально заявила о захвате нескольких населённых пунктов Украины. Как утверждается, в Днепропетровской области взяты сёла Отрадное и Тихое, расположенные близ ключевого посёлка Покровское, а у Северска Донецкой области оккупировано село Пазено. Потенциально это создает угрозу глубокого охвата противником северского участка. Оба продвижения РФ Киев не подтверждал.

