Украина должна отложить реализацию мирного плана президента США и втянуть Дональда Трампа в длинную игру.

Об этом заявил бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью ВВС.

"Это все игра. Это все очень ранняя стадия. На нас, на европейцев, на Путина тоже совершается кавалерийское наступление, просто по-разному оформленное. Нам всем нужно его сдержать. По сути, наша стратегия должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в длинную игру вместо того, чтобы подвергаться его быстрому давлению, на которое он рассчитывает", - сказал Кулеба.

На уточняющий вопрос, как втянуть Трампа в эту длинную игру, Кулеба ответил: "Надо взять этот план, и сказать: "Спасибо, мы подумаем". Все. Это очевидно".

Также Кулеба считает, что Украине не следует объявлять об остановке войны даже в случае перемирия, которого добивается Трамп.

"Я вижу сейчас в американской позиции, они считают, что что-то вроде Минска-3 – это единственный реалистичный сценарий. Но тогда мы должны честно сказать людям: смотрите, мы не останавливаем войну, а просто уменьшаем интенсивность боевых действий. У нас будет какое-то квазиперемирие, во время которого будут стрелять и убивать, но просто не в тех масштабах. Так будет продолжаться некоторое время, пока не вспыхнет новая война", - полагает Кулеба.

Мы анализировали возможные действия Украины на фоне переговоров США и РФ.

Между тем евродепутат рассказал о плане Трампа остановки войны в Украине.