По Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) нанесен бомбовый удар.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

По словам Зеленского, два человека погибли, также есть раненые.

"Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС - удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира", - заявил президент.

Напомним, минувшей ночью армия РФ нанесла удары по теплоэлектростанциям ДТЭК в нескольких регионах Украины. Оборудование нескольких ТЭС серьёзно повреждено. Это третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

Война в Украине идет 1345-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 30 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги среды, 29 октября. По данным карты Deep State, армия РФ продолжает наступать в Покровске и перерезала основную трассу в город, ведущую из Павлограда. В самом Покровске серая зона резко расширилась на центр и северный район. На юг Покровска зашли пилоты FPV-дронов, которые уничтожают украинскую логистику и бьют по позициям ВСУ. Также россияне продвинулись к югу и северо-востоку от Покровска, обходя Мирноград.

