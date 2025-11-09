Дроны РФ разрушили ТЭЦ. Фото: Фейсбук

В ночь на 9 ноября в результате атаки дронов в Украине была уничтожена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) компании "Клиар Энерджи", работающая на биомассе.

О повреждениях энергообъекта сообщил сооснователь компании Андрей Гриненко на своей странице в Фейсбуке, публикуя кадры разрушений.

Станция стала целью атаки РФ в ночь на 9 ноября. По словам Гриненко, по ТЭЦ ударили три беспилотника.

Гриненко отметил, что объект, построенный в 2016 году, был первой крупной украинской ТЭЦ на биомассе. Он не уточнил, где расположена ТЭЦ.

Снимок сообщения в Фейсбуке - россияне ударили дронами по ТЭЦ на биомассе

Фото разрушений ТЭЦ после удара российских дронов

Фото (2) разрушений ТЭЦ после удара российских дронов

Ранее появились кадры горящей Змиевской ТЭС после российского удара.

Напомним, после массированной ракетно-дроновой атаки РФ в Украине остановлены все ТЭС "Центрэнерго".

Война в Украине идёт 1354-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 8 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 7 ноября. Россияне продвинулись в крупном укрепрайоне ВСУ на Гуляйпольском направлении – Успеновском плацдарме. Противник также достиг самых северо-западных, северо-восточных и северных точек Покровска. В октябре установлен рекорд по числу СОЧ в украинской армии. В Украине продолжается жёсткая мобилизация и связанные с ней трагические инциденты. 

