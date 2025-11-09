В ночь на 9 ноября в результате атаки дронов в Украине была уничтожена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) компании "Клиар Энерджи", работающая на биомассе.

О повреждениях энергообъекта сообщил сооснователь компании Андрей Гриненко на своей странице в Фейсбуке, публикуя кадры разрушений.

Станция стала целью атаки РФ в ночь на 9 ноября. По словам Гриненко, по ТЭЦ ударили три беспилотника.

Гриненко отметил, что объект, построенный в 2016 году, был первой крупной украинской ТЭЦ на биомассе. Он не уточнил, где расположена ТЭЦ.

Ранее появились кадры горящей Змиевской ТЭС после российского удара.

Напомним, после массированной ракетно-дроновой атаки РФ в Украине остановлены все ТЭС "Центрэнерго".

