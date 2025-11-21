Покровск в Донецкой области, за который шли ожесточенные бои, полностью потерян.

Об этом сообщил украинский военный Владислав Потоцкий в соцссети Threads после выхода из города.

"Вышли с позиции, живы-здоровы. Смогли выйти на связь. К сожалению, с неутешительными новостями, Покровск мы полностью потеряли. Ситуация катастрофическая, проход, по которому можно отступить из Мирнограда, составляет примерно 1,8 км, это без серой зоны, при этом в районе Мирнограда и Ровного враг пытается еще больше сузить этот коридор", - написал Потоцкий.

На карте военного телеграм-канал Deep State отображено существенное продвижение войск РФ в Покровске, но пока не полная его потеря.

Напомним, на прошлой неделе главнокомандующий Александр Сырский заявил, что Вооружённые силы Украины разработали меры по противодействию планам РФ захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области.

Война в Украине идет 1367-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 21 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг россияне заявили о захвате села Веселое под Гуляйполем, что подтвердили украинские военные. Также войска РФ продвинулись под Боровой в Харьковской области. От линии фронта до Боровой осталось менее четырех километров.

