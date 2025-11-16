Украина движется к стратегическому поражению на фронте. Российские войска продолжают доминировать.

Об этом написаал военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке на своей странице в социальной сети Х.

"Cитуацию больше нельзя замалчивать ни пиар-акциями украинского Генерального штаба, ни попытками правительства в Киеве преуменьшить или игнорировать ее", - пишет он.

По его словам, украинские журналисты и активисты осознали серьезность ситуации, но "ни украинская армия, ни ее западные партнеры не извлекают необходимых уроков из своих прошлых ошибок".

Он считает бесполезными поставки западной бронетехники "на фоне растущего доминирования России в области оптоволоконных и других беспилотных систем".

"Западные страны продолжают ограничиваться спорадической помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские беспилотники большой дальности", - пишет Репке и призывает снабжать Украину ракетами и дронами.

Также у него есть претензии к украинской власти.

"Украинское правительство, похоже, воспринимает войну на уничтожение против своей страны лишь отчасти всерьёз. Где на самом деле дислоцируются якобы 17 000 человек, мобилизуемых каждый месяц, остаётся загадкой для большинства наблюдателей и солдат на фронте. Дезертирство и временное отсутствие на службе, зачастую приводящее к тому, что целые бригады существуют лишь на бумаге, в основном остаются безнаказанными. Это приводит не только к неверной оценке численности и боеспособности войск, но и к образованию значительных брешей на фронте и, как следствие, к повторным прорывам русских", - заявляет немецкий журналист.

По его мнению, в ноябре, вероятно, будет установлен новый годовой рекорд территориальных потерь.

"Это делает возможным ежемесячные потери размером с территорию немецкой земли Берлин. Таким образом, российское наступление в районах, прилегающих к крупным городам Днепр и Запорожье, — вопрос нескольких месяцев, максимум одного-двух лет.

Факт остается фактом: если правительство в Киеве или его западные партнеры немедленно не изменят стратегическую позицию, Россия выиграет эту войну постепенно", - добавил Репке.

Ранее Репке заявлял, что на востоке Запорожской области линия обороны Вооруженных сил Украины локально "рухнула".

