Вооруженные силы Украины "измотаны этим годом войны". Положение оценивается как крайне тяжёлое.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью Die Zeit.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста касательно нехватки личного состава.

"Любой командир всегда будет говорить, что ему нужно больше личного состава, больше пехоты, больше оружия, больше оборудования, больше боеприпасов и больше других ресурсов. Ситуация очень сложная, мы действительно измотаны этим годом войны, но мы принимаем все меры, чтобы пополнить подразделения и обучить наших людей", - сказал Гнатов.

Также он отметил, что в настоящее время ВСУ продолжают проводить освобождение Купянска.

Напомним, РФ вчера заявила, что захватила Купянск. Генштаб ВСУ это опроверг.

Война в Украине идет 1367-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 21 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг россияне заявили о захвате села Веселое под Гуляйполем, что подтвердили украинские военные. Также войска РФ продвинулись под Боровой в Харьковской области. От линии фронта до Боровой осталось менее четырех километров.

