Командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский предлагает принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

По его данным, в Украине проживает порядка 100 тыс. таких мужчин призывного возраста и они также должны воевать за Украину, подписывая контракт на полгода.

Он говорит, что эта идея "обрабатывается" в Генеральном штабе и ее поддерживают многие народные депутаты.

"Если ты хочешь открывать бизнес в Украине, создавать семью, гулять по ресторанам, то ты должен доказать, что во время сложной ситуации в стране ты ее будешь отстаивать - наравне с украинцами. Тогда ты имеешь право претендовать на гражданство, на ВНЖ", - заявил Ярославский.

При этом он отмечает, что если ТЦК начнут "уделять внимание" к иностранцам так же, как к украинцам, и в результате половина из них уедет, то "ничего страшного".

Ранее мы писали, что в Верховной Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования.

Напомним, месяц назад мэр Днепра Борис Филатов обвинил уклонистов в мусорном кризисе.