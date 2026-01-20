Политтехнолог и один из авторов YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров, который считается близким к Офису президента, получил отсрочку от службы в армии, трудоустроившись в государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" (ГУ "НВМК").

Об этом сначала написали некоторые СМИ и народные депутаты, а сегодня информация подтвердилось официально.

Национальное военное мемориальное кладбище в Фейсбуке сообщило об увольнении Петрова.

"Владимир Петров, занимавший должность ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий ГУ "НВМК", уволен 20 января 2026 года с должности по собственному желанию в соответствии со статьей 38 Кодекса законов о труде Украины. Увольнение произошло на основании личного заявления работника и оформлено в установленном законодательством порядке", - сказано в публикации.

По данным нардепа из партии "Голос" Ярослава Железняка, Петров работал на кладбище с 31 июля 2025 года, благодаря чему получил отсрочку от мобилизации, поскольку это учреждение имеет статус критически важного. Причем за бронирование работников на кладбище отвечает директор Ярослав Пронюткин - давний товарищ Петрова. За все время работы в НВМК последний получил 72 тысячи 874 гривны зарплаты.

Сам политтехнолог приведенные заявления не комментировал.

Напомним, на выборах 2019 года Петров регистрировался в ЦИК кандидатом на пост президента.

Во время войны он отметился многочисленными скандальными заявлениями, на пример, с издевкой говорил о внешности популярной рэп-исполнительницы.