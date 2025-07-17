Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины выдало приказы о бронировании от мобилизации новых организаций. Кроме прочих бронь получили компания Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" и проект "Подпольный стендап".

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно приказу, "Суперсимметрии" - компании, представляющей права на все произведения группы "Океан Эльзы", - присвоен статус критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Тоже самое касается и ООО "Подпольный стендап" - стендап-проекта, учредителем которого является комик Святослав Загайкевич.

Такой же статус получили:

медиацентр "Известия",

издательский центр "Академия",

фирма "Антология" (издательство "Антология"),

УНИАН ТВ,

информационное агентство "Интерфакс" (радиостанция "Буковинская волна"),

канал "Бигуди",

канал "1+1 Украина",

Харьковская книжная фабрика "Глобус",

"Украинская радио группа",

Национальный центр Александра Довженко.

Зимой Минкульт забронировал от мобилизации сотрудников телеканалов, участвующих в телемарафоне.

А минувшей весной в Украине разгорелся скандал из-за приказа о бронировании сотрудников цирков.