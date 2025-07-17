Компания Вакарчука и проект "Подпольный стендап" получили бронь от мобилизации
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины выдало приказы о бронировании от мобилизации новых организаций. Кроме прочих бронь получили компания Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" и проект "Подпольный стендап".
Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно приказу, "Суперсимметрии" - компании, представляющей права на все произведения группы "Океан Эльзы", - присвоен статус критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Тоже самое касается и ООО "Подпольный стендап" - стендап-проекта, учредителем которого является комик Святослав Загайкевич.
Такой же статус получили:
- медиацентр "Известия",
- издательский центр "Академия",
- фирма "Антология" (издательство "Антология"),
- УНИАН ТВ,
- информационное агентство "Интерфакс" (радиостанция "Буковинская волна"),
- канал "Бигуди",
- канал "1+1 Украина",
- Харьковская книжная фабрика "Глобус",
- "Украинская радио группа",
- Национальный центр Александра Довженко.
Зимой Минкульт забронировал от мобилизации сотрудников телеканалов, участвующих в телемарафоне.
А минувшей весной в Украине разгорелся скандал из-за приказа о бронировании сотрудников цирков.