Минкульт обновил список забронированных от мобилизации. Фото: Минкульт

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины выдало приказы о бронировании от мобилизации новых организаций. Кроме прочих бронь получили компания Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" и проект "Подпольный стендап".

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно приказу, "Суперсимметрии" - компании, представляющей права на все произведения группы "Океан Эльзы", - присвоен статус критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Тоже самое касается и ООО "Подпольный стендап" - стендап-проекта, учредителем которого является комик Святослав Загайкевич.

Такой же статус получили:

  • медиацентр "Известия",
  • издательский центр "Академия",
  • фирма "Антология" (издательство "Антология"),
  • УНИАН ТВ,
  • информационное агентство "Интерфакс" (радиостанция "Буковинская волна"),
  • канал "Бигуди",
  • канал "1+1 Украина",
  • Харьковская книжная фабрика "Глобус",
  • "Украинская радио группа",
  • Национальный центр Александра Довженко.

Зимой Минкульт забронировал от мобилизации сотрудников телеканалов, участвующих в телемарафоне.

А минувшей весной в Украине разгорелся скандал из-за приказа о бронировании сотрудников цирков.

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