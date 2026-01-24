По завершению молодежного контракта "18-24" и демобилизации из ВСУ подписавших такой контракт могут сразу же мобилизовать.

Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Он говорит, что, по окончанию контрактной службы, отслужившие становятся военнообязанными, а, следовательно, по закону обязаны вновь вернуться на службу.

Чтобы это исправить, по словам Костенка, был подан законопроект про годовую отсрочку после прохождения контракта, но за него не проголосовали.

Ранее Костенко возмутился, что молодые мужчины выезжают за рубеж, когда другие воюют по молодежному контракту.

Напомним, что по этому контракту срок службы составляет год. За исключением тех, кто служит в войсках беспилотных систем - там 2 года.

Между тем западные СМИ пишут, что среди тех, кто заключает молодёжные контракты с ВСУ, потери очень высокие. Из случайной выборки в 11 молодых мужчин, заключивших в этом году контракты для граждан младше мобилизационного возраста, не воюет уже ни один.