Украинцев, доставленных в территориальные центры комплектования армии (ТЦК), будут бесплатно кормить.

Соответствующее распоряжение издал Кабинет министров Украины, сообщают ТЦК на своих страницах в соцсетях.

Меню мобилизованных будет такое же, как в остальных подразделениях Вооружённых сил.

Ранее уполномоченный по правам человека заявлял, что военкомы не имеют права удерживать людей в ТЦК.

"<...> Помещение ТЦК и СП не является местом несвободы. Там не могут задерживать людей, туда не могут доставлять людей для задержания. Там люди не могут находиться несколько суток без возможности элементарно позвонить своим родным и близким. И у работников любых органов власти нет полномочий забирать личные вещи, например, мобильные телефоны, и не предоставлять возможности звонить родным, близким", – сообщил Лубинец.

Война в Украине продолжается 1406-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 30 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Украинский военный эксперт заявил об угрозе Доброполью после окончательного захвата армией РФ Мирнограда и Покровска в Донецкой области. В районе Покровска продолжаются бои за север города и западные окраины, где российские войска пытаются выйти на подступы к Доброполью с юга.

