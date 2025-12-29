Министерство обороны Украины запускает цифровую систему отслеживания передвижения мобилизованных, чтобы уменьшить количество случаев самовольного оставления части.

Об этом заявил руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой во время форума Digital Defence.

По его словам, система "Чекин мобилизованного" (от английского check-in, то есть регистрация или подтверждение присутствия) должна фиксировать ключевые стадии прохождения службы от вручения повестки до прибытия в воинскую часть.

Первым этапом воплощения инициативы станет внедрение электронного военно-учетного документа в приложении "Резерв+", который будет храниться в реестре "Оберег". Ожидается, что в реестре будет фиксироваться, кто и когда сканировал QR-код "Резерва+", а также действия с военнообязанным.

"Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и основанный на данных подход для предупреждения или предотвращения таких случаев", – заявил Берестовой.

При этом как именно эта система помешает мобилизованным покидать позиции и учебные полигоны, в Минобороны не уточнили.

Ранее мы писали о том, что Кабмин принял постановление об автоматической постановке на учёт в ТЦК 18-летних юношей.

О том, почему в украинской армии может стать ещё больше случаев СОЧ, мы писали в отдельном материале.