В Верховной Раде хотят отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет, поступающих в вузы и учреждения профобразования.

Об этом заявил глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак в эфире телемарафона.

По его словам, в парламенте уже готов ко второму чтению законопроект, который не ограничивает право на образование, но лишает права на отсрочку от мобилизации мужчин в возрасте 25+, если они поступают на обучение.

"Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - сказал Бабак.

Бабак отметил, что до 2022 года в системе высшего и профессионального образования в среднем обучались около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 сентября 2025 года их число выросло примерно в 8,5 раза — до около 250 тысяч.

Он также заявил, что государство усилило проверки реального обучения. Бабак считает, что в результате проверок Государственной службы качества образования были отчислены почти 50 тысяч человек, которые фактически не учились, а лишь формально числились в учебных заведениях.

Кроме того, как сообщил нардеп, уже открыто восемь уголовных дел в отношении руководства учебных заведений из-за массового зачисления таких лиц.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров готовит предложение, лишающее отсрочки от службы в армии военнообязанных, поступивших в вузы после 25 лет.

А министр образования Оксен Лисовый потребовал от вузов следить, чтобы обучение не использовали как отсрочку от мобилизации.