Госсекретарь США Марко Рубио пытается отстраниться от темы Украины и сосредоточиться на вопросе Венесуэлы.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Именно с этим издание связывает отсутствие госсекретаря на переговорах глав МИД НАТО в Брюсселе, где обсуждали ситуацию в Украине.

"Впервые с 1999 года госсекретарь США пропустил заседание правительства НАТО, оставив союзников в оцепенении", - говорится в статье.

Рубио, по данным газеты, "погрузился в другой геополитический театр — Венесуэлу". Американский дипломат по европейскому направлению, знакомый с текущими разговорами в Госдепартаменте, сказал агентству, что фиксация Рубио на Венесуэле — это далеко не только политика, но и борьба за власть.

"Главный приоритет Рубио — его латиноамериканская повестка: ему нужно удовлетворить своих богатых венесуэльцев во Флориде, которые полезны для его политического будущего. Он считает Украину проигрышной темой в мире MAGA", — сказал дипломат.

При этом он считает, что Рубио не доверяет Владимиру Путину и понимает, что российский лидер играет президентом США Дональдом Трампом". Поэтому "появиться сейчас за одним столом со всеми своими европейскими коллегами означало бы риск публично вступить в противоречие со спецпредставителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером", говорит источник, комментируя отсутствие госсекретаря на встрече в НАТО.

Отметим, что на влияние Рубио в Киеве возлагали большие надежды в плане нейтрализации идей "пророссийского Уиткоффа".

Напомним, недавно Рубио фактически подтвердил, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса.

Также госсекретарь США заявлял, что переговоры Киева и Вашингтона во Флориде о согласовании плана остановки войны в Украине завершились без окончательных договорённостей по спорным вопросам.