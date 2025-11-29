Государственный секретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдёт 3 декабря в Брюсселе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Соединённые Штаты на заседании будет представлять первый замгоссекретаря Кристофер Ландау. Источники подчёркивают, что официально планы Рубио ещё могут измениться, но пока именно Ландау значится главным участником от Вашингтона.

Reuters называет возможное отсутствие главы Госдепартамента на такой встрече крайне редким и отмечает, что это ещё сильнее подогреет сомнения европейских союзников в приверженности Вашингтона безопасности Европы. Обычно НАТО проводит по две формальные встречи министров иностранных дел в год, и участие американского госсекретаря в них считается нормой. В публикации напоминается, что в 2017 году при первом сроке Дональда Трампа тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон тоже планировал пропустить заседание, и встречу в итоге перенесли с учётом его графика.

Причины, по которым Рубио намерен пропустить брюссельскую встречу, по данным агентства, остаются неясными. Его предполагаемая неявка совпала по времени с тем, что представители США и Украины пытаются сблизить позиции по плану президента Дональда Трампа по прекращению российского вторжения, а часть европейских дипломатов публично жалуется, что их отстраняют от этого процесса.

На этом фоне европейские столицы и так внимательно следят за внешнеполитическими сигналами Вашингтона. Рубио с начала года активно участвовал в ключевых многосторонних форматах, в том числе уже приезжал в Брюссель на встречу глав МИД НАТО весной и принимал участие в неформальной встрече альянса в Турции, что делает возможный пропуск декабрьского заседания ещё более заметным жестом.

Ранее Рубио заявил, что проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, а в том, что у неё заканчиваются украинцы.

Он также объявил о смене вектора Штатов в отношении Украины, где официальной политкиой США станет прекращение войны и устойчивый мир.