Между госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом нет раскола из-за Украины.

Так утверждают источники портала Axios.

"Существует ложная история о том, что существуют две конкурирующие команды - проукраинская команда Марко Рубио и антиукраинская команда Джей Ди Вэнса. Это просто неправда. С таким подходом в этой администрации не выжить. Здесь только одна команда", - говорит чиновник.

В статье говорится, что изначальный мирный план из 28 пунктов разработали спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, затем его увидел Вэнс, проконсультировался с Рубио, который счел его приемлемым, и они созвали совещание в Белом доме, чтобы получить одобрение Трампа.

"Представители администрации и советники, близкие к Вэнсу и Рубио, говорят, что они работали как слаженная команда на протяжении всего процесса, что является наследием их дружеских и союзнических отношений, когда они вместе работали в сенате. Их ведущие сотрудники дружат, и у них есть общий советник, Эндрю Бейкер", - говорится в статье.

Также, по данным источника, Рубио не собирается баллотироваться в президенты в 2028 году, уступая эту возможность Вэнсу.

Ранее в Bloomberg писали, что условия для остановки боевых действий между Москвой и Киевом были согласованы спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, зятем президента США бизнесменом Джаредом Кушнером и посланником главы РФ Кириллом Дмитриевым. Утверждалось, что Дональд Трамп узнал о плане в последний момент.

Что сейчас происходит с мирным планом Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.