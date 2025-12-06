Переговорщики из Белого дома и Украины договорились о "рамках мер безопасности" и обсудили "возможности сдерживания" для прекращения войны с Россией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальное сообщение США по итогам встречи.

"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могут привести к прекращению этой войны. Американцы и украинцы также договорились о структуре мер безопасности и обсудили необходимые возможности сдерживания для поддержания прочного мира", - пишет агентство.

Тем не менее Bloomberg видит "мало признаков серьёзного прорыва, который мог бы дать новый импульс переговорам".

Ожидается, что переговорные группы США и Украины вновь соберутся в субботу для дальнейших обсуждений.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета Украина-НАТО заявил, что Киев не примет "двусмысленных гарантий безопасности" и требований одностороннего вывода войск при заключении мирного соглашения.

