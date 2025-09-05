Руководителю международного аэропорта "Одесса" сообщили о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением, что повлекло большие убытки.

Об этом пишет пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как установило следствие, до конца 2020 года коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Одесса" получало плату за предоставление разных услуг: обслуживание взлета и посадки воздушных судов, обеспечение их сверхнормативной стоянки и т.п. Прибыль поступала общине Одессы. Однако в 2020 году и.о. генерального директора умышленно способствовал тому, чтобы аэропорт начало эксплуатировать не коммунальное, а частное предприятие. Это привело к тому, что с конца 2020 года прибыль получала уже не Одесса, а частный собственник.

В результате был нанесен материальный ущерб на сумму 15,6 млн грн – именно столько доходов недополучило основанное на собственности Одесской общины коммунальное предприятие.

В настоящее время решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения.

С 2019 до 2021 года должность исполняющего обязанности руководителя международного аэропорта "Одесса" занимал Александр Глушко.

Напомним, летом 2023 года НАБУ раскрыло схему наживы на одесском аэропорте на 2,6 млрд гривен, к которой был причастен бывший мэр города.

По этому делу суд избрал бизнесмену Борису Кауфману меру пресечения в виде залога в размере 150 млн гривен.