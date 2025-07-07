Йеменские хуситы потопили греческий сухогруз Magic Seas в акватории Красного моря.

Об этом сообщает Британское морское координационное управление.

По его данным, это первая подобная атака после завершившейся в июне 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

Как выяснилось, судно, которое проходило под греческим флагом, подверглось многоступенчатому нападению: сначала по нему открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов, затем использовали четыре надводных беспилотных катера. Попытки вооруженной охраны отразить атаку не увенчались успехом — корабль загорелся и затонул.

"Поступило сообщение об инциденте в 51 морской миле к юго-западу от Аль-Ходейды, Йемен. Судно подверглось атаке со стороны нескольких малых катеров, которые открыли огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов. Вооруженная охрана открыла ответный огонь, ситуация продолжает развиваться", - заявил координационный центр.

При этом Reuters отмечает, что экипаж успел покинуть судно.

Напомним, 13 июня военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена, заявила о нанесении удара по Израилю.

За месяц до этого Дональд Трамп заявлял, что Вооружённые силы Соединённых Штатов прекращают боевые действия против йеменских хуситов, так как "они сдались".