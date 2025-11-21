Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил из Вашингтона предложения с планом урегулирования российско-украинского конфликта.

Информация была озвучена в вечернем обращении верховного главнокомандующего.

По словам Зеленского, команды Украины и США будут работать над документом без резких заявлений.

Украинский лидер рассчитывает в ближайшие дни поговорить с президентом США Дональдом Трампом, поскольку поддержка Белого дома "может приблизить реальный мир".

Также Зеленский информировал, что провёл встречу с фракцией "Слуга народа", заявив, что в военное время парламент Украины должен оставаться дееспособным.

Мы сообщали, что Зеленский сделал официальное заявление сразу после ознакомление с мирным планом Трампа. Известно, что президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского согласиться на мирный план "прямо сейчас". В Вашингтоне уже рисуют жесткий календарь завершения войны.

Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что Дональд Трамп ожидает согласия Владимира Зеленского на мирное соглашение буквально немедленно.