Директор НАБУ Семен Кривонос призвал СБУ обнародовать материалы следствия по делу о государственной измене арестованных сотрудников Бюро.

Об этом он заявил в эфире Media Center Ukraine.

"Вчера об одном из них мне поступило соответствующее письмо из СБУ, но мне не дано разрешение на разглашение его содержания публично. Я буду просить разрешения опубликовать эти материалы, потому что не вижу, что их нужно скрывать от общества, коллектива и международных партнеров. Также просил бы СБУ опубликовать все имеющиеся материалы об этих сотрудниках", - говорит Кривонос.

По его мнению, в настоящее время затягивается апелляционное обжалование меры пресечения детективам.

Глава САП Александр Клименко заявил, что коллектив антикоррупционных ведомств убежден, что детективы сидят в СИЗО из-за своих расследований. И это месть со стороны властей.

СБУ в свою очередь в резкой форме отказала НАБУ в требовании публично раскрыть все материалы дела по арестованным детективам.

В ведомстве заявили, что все, что можно, уже обнародовали, а полный массив данных получит только суд.

Также СБУ отрицает обвинения в "давлении на определенных людей, чтобы они свидетельствовали, что в НАБУ действительно есть российские влияния".

"Считаем распространение ничем не подтвержденных манипулятивных заявлений относительно данных резонансных уголовных производств попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти", - заявляет СБУ.

Кроме того, СБУ отрицает, что арестованный детектив НАБУ Магамедрасулов занимался документированием близкого к президенту бизнесмена Миндича, о чем сообщали СМИ.

Подробнее о том, какое значение для политического процесса в Украине имеет обвинения сотрудников НАБУ в госизмене мы писали в отдельном материале.