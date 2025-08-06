Руководители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на встрече с Владимиром Зеленским в субботу потребовали от президента либо освободить арестованных детективов Бюро, либо публично обосновать озвученные в их адрес претензии.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Речь идет о встрече на выходных после задержания главы Мукачевской районной администрации Сергея Гайдая и нардепа Алексея Кузнецова, которую Зеленский назвал "докладом" антикоррупционных ведомств.

Напомним, сейчас находятся под стражей два сотрудника НАБУ: Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Зеленского Тимура Миндича, включая прослушку его квартиры, где часто бывал и сам президент.

Также СБУ заявляет о возможной связи одного из ключевых детективов НАБУ Александра Скомарова, который вел дело против экс-вице-премьера Алексея Чернышова, с подозреваемым в работе на спецслужбы РФ нардепом Федором Христенко. В частности, речь идет о том, что семья Скомарова во время войны выехала за границу на машине, принадлежащей жене Христенко. Сам Скомаров в комментарии "Украинской правде" утверждает, что с Христенко не знаком, а машина - это "случайное совпадение". Как утверждает Скомаров, его близкие просто договорились с водителем о поездке через границу, не зная, кому принадлежит машина.

Также "Украинская правда" пишет, что СБУ несколько дней назад уже выходила на Христенко и пыталась получить показания против детективов НАБУ.

Отметим, что в последнее время группа поддержки НАБУ и САП, в которую входит и принадлежащая Томашу Фиале "Украинская правда", развернула кампанию с требованиям выпустить на волю детективов НАБУ. Почему вопрос с подозрениями в госизмене сотрудников антикоррупционных органов важен с точки зрения дальнейшего развития событий в Украине, мы подробно объясняли. Если кратко: Зеленский может попытаться нанести контрудар по НАБУ и САП, продолжив раскручивать через СБУ и ГБР дело о госизмене детективов и подавая это Западу как борьбу с агентами РФ, которые под видом борьбы с коррупцией дискредитируют руководство воюющей страны и прослушивают разговоры верхового главнокомандующего.