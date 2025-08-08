Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко утверждают, что власти готовят их отстранение от должностей и замену более зависимыми людьми.

Об этом они сказали во время сегодняшнего брифинга.

Кривонос утверждает, что в телеграм-каналах уже стартовала медиакампания против него и главы САП. По его словам, он знает ее заказчиков.

"Есть информация, что следующей может быть атака лично на руководителей. Перезагрузка руководства НАБУ и САП под теми или иными предлогами. Есть даже идеи через судебные решения возвращать на должности бывших сотрудников, в том числе высокопоставленных чиновников, которые ранее были уволены из НАБУ. Следующий шаг – поставить зависимых руководителей. Первые попытки явно уже предпринимаются", – отметил Кривонос.

Возможно, под высокопоставленными чиновниками, ранее уволенными из НАБУ, он подразумевает бывшего первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, который был со скандалом уволен в прошлом году.

Подробнее о политической подоплеке скандала с НАБУ мы писали в отдельном материале.