Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура утром 10 ноября проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Об этом сообщается в соцсетях НАБУ, а также публикуется аудиозапись переговоров подозреваемых.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписи. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом". Детали скоро", - сказано в публикации, которая проиллюстрирована фотографиями пачек долларов, евро и гривен в сумках и пакетах.

В этом сообщении Бюро обращает на себя внимание упоминание собранных в ходе следственных действий тысячи часов аудиозаписей.

Напомним, обыски по этому делу сегодня прошли и у ближайшего соратника президента Тимура Миндича, которого СМИ называют смотрящим от Владимира Зеленского за энергетикой. В частности, как утверждалось, именно на нем были завязаны схемы в "Энергоатоме".

По данным СМИ, накануне обысков Миндич, а также братья Михаил и Александр Цукерманы покинули Украину. По данным нардепа Ярослава Железняка, Цукерманы вели "финансовую часть" у Миндича и фигурируют в деле ФБР.

Также, по данным СМИ, с обысками пришли к министру юстиции, бывшему министру энергетики Герману Галущенко и в "Энергоатом".

При этом ещё с июля обсуждается информация (официально пока не подтвержденная, но и не опровергнутая) о том, что НАБУ в рамках дела об энергокоррупции вело прослушку квартиры Миндича. Как утверждалось, Бюро задокументировало разговоры с участием Зеленского.

В политических кругах Украины ожидают, что "пленки Миндича" со временем опубликуют, что может вызывать сильнейший политический кризис в стране.

Подробнее о Миндиче, его "пленках" и возможных последствиях скандала для власти мы писали в отдельном материале.