В квартире близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича нашли прослушивающее устройство.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Как сказано в публикации, к осени прошлого года квартиру Миндича регулярно проверяли на наличие прослушки - это происходило дважды в неделю. Однако ничего подозрительного там не находили. А через две недели после появления публикации о ее прослушке, то есть уже летом этого года, проверку провела другая организация и нашла жучок в полу.

Вскоре после этого спешно подал в отставку и.о. главы государственного предприятия "Энергоатом" Петр Котин, которого связывают с Миндичем. По данным народного депутата из фракции "Голоса" Ярослава Железняка, он покинул страну.

Что содержат "пленки Миндича" и есть ли среди них записи Котина, неизвестно. По данным источников, к Миндичу домой ходили многие влиятельные люди, включая президента.

"Украинская правда" утверждает, что сейчас Банковая пытается выяснить содержимое записей НАБУ или хотя бы время, когда производились записи.

"Если пленки – правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности", - сказал журналистам близкий к Миндичу источник.

