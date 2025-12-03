В сокращении численности ВСУ согласно мирному плану США нет ничего страшного.

Об этом заявил депутат Фёдор Вениславский из оборонного комитета Верховной Рады (фракция "Слуга народа").

Как объясняет парламентарий, после войны бюджет Украины не позволит содержать миллионную армию.

Напомним, в плане Трампа предлагалось сокращение до 600 тысяч человек, а Украина соглашается на 800 тыс. До полномасштабного российского вторжения личный состав украинской армии насчитывал не более 300 тысяч человек.

Накануне Вениславский сообщил, что в Раде разрабатывают жёсткие меры наказания для украинцев, которые не хотят служить.

Напомним, по мнению эксперта, сокращение ВСУ после войны неизбежно, независимо от условий достижения мира.

Война в Украине продолжается 1379-й день. Мы следим за последними новостями среды, 3 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия заявила о захвате Доброполья Запорожской области – важного логистического узла на северном фланге относительно Гуляйполя. Киев этого не подтверждал, но, по данным военного паблика Deep State, фронт уже приблизился к Доброполью. Кроме того, на западе Запорожской области произошёл прорыв войск противника в Степногорске, где серая зона резко расширилась на весь населённый пункт.

