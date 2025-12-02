Верховная Рада Украины разрабатывают закон, предусматривающий жёсткие меры наказания для военнообязанных, которые не хотят служить в ВСУ.

Об этом заявил депутат фракции "Слуга народа" Фёдор Вениславский в эфире телемарафона.

По его словам, текущие законы не позволяют быстро и жёстко реагировать на случаи неявки в ТЦК или самовольного оставления воинских частей, а значит – требуют пересмотра и создания новых юридических инструментов.

В качестве примера Вениславский сослался на практику из гражданской сферы.

"Если человек не оплачивает коммуналку, имея средства, облэнерго обращается в суд, и его счета моментально блокируются. Пока он не заплатит – ни одной транзакции. А вот если гражданин игнорирует мобилизацию, таких механизмов нет", – отмечает парламентарий.

Таким образом, депутат предлагает ввести аналогичные меры воздействия (блокирование счетов и т.п.) в случае уклонения военнообязанных от воинской службы.

Напомним, в прошлом году такие меры уже предлагались во время рассмотрения закона об ужесточении мобилизации, но не были поддержаны парламентом.

Ранее Минобразования начало проверки вузов на предмет поиска уклонистов.

Напомним, по последним данным, полтора миллиона мужчин не обновили данные в ТЦК, около 300 тысяч мобилизованных дезертировали или ушли в самоволку.