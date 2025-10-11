Министерство образования ведет проверки вузов на предмет поиска уклонистов. Такие проверки идут совместно с Государственной службой качества образования и правоохранительными органами.

Об этом на недавнем брифинге заявил заместитель министра Николай Трофименко.

Как стало известно, проверяются вузы, где выявляются нарушения.

Среди примеров таких нарушений Трофименко назвал зачисления аспирантов "задним числом".

"Мы абсолютно не приемлем обучение ни на одном из наших образовательных уровней, в том числе на уровне доктора философии, как способ избежать мобилизации", – сказал замминистра.

Ранее мы писали, что Кабинет министров предложил Верховной Раде лишить отсрочки студентов, которые поступили в вузы после 25 лет.

До этого в Луцке отчислили около тысячи студентов в возрасте 25 лет и старше.

