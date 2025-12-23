Впервые с начала войны Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины возобновила работу реестра избирателей.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие - его актуализации. Обновление реестра избирателей – одно из базовых условий проведения любых выборов. Война оказала большое влияние на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", - пишет нардеп.

Ранее фракции и группы Рады получили приглашение предоставить до 24 декабря по два представителя в рабочую группу по возможности проведения выборов во время или после войны.

Также мы писали, что накануне спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что закон о выборах в Украине во время войны будет "одноразовым".

Подробнее о подготовке власти к возможным выборам мы писали в отдельном материале.

