Анализируем итоги 1379-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Немецкая газета Bild пишет, что армия РФ захватила Покровск.

"Для Украины утрата Покровска — ещё одно болезненное поражение в пропагандистской войне против России. Оно доказывает, что ВСУ не в состоянии остановить наступление России, а лишь могут его замедлять. С стратегической точки зрения бывший транспортный узел для Киева уже не имел значения, поскольку все дороги в Покровск и из Покровска либо уничтожены, либо блокированы дронами, либо ведут на занятые Россией территории", - рассуждает военный обозреватель Юлиан Рёпке.

Для России Покровск может стать плацдармом для дальнейшего наступления на запад в направлении Днепропетровской области.

Но в целом, по мнению Рёпке, захват Покровска вряд ли окажет большое влияние на войну за остальную часть Донбасса. Два оставшихся здесь у Украины крупных города — Славянск и Краматорск — находятся более чем в 50 километрах, и сражение за них пока не началось.

ВСУ после выхода этой статьи опровергли потерю Покровска.

"Позиция украинского командования остается неизменной. Ситуация в Покровске крайне сложная. Но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений по ликвидации очагов врага", - заявил спикер Генштаба Дмитрий Лиховой.

Deep State также не подтверждает полной потери Покровска, при этом паблик указывает, что россияне за минувшие сутки снова продвинулись в городе.

Тем временем, в соседнем с Покровском Мирнограде, похоже, зреет окружение укранских войск.

Та же газета Bild пишет со ссылкой на солдат, что тысяча украинских военных заблокирована в Мирнограде и просит о помощи.

"Мы должны либо вывести контингент из Мирнорада, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Доставить даже еду — уже проблема. В регион переброшены многие подразделения. И было бы хорошо, если бы одно из этих подразделений, лучше целая бригада, взяло под контроль этот чёртов маршрут снабжения", - заявил солдат.

Он подтверждает данные Deep State о присутствии российских сил на перешейке, по которому идёт логистика. Из-за этого бойцы при попытке провести ротацию вступают в ближний бой с россиянами и отступают. По его словам, защитники Мирнограда могут лишь наблюдать за россиянами, но им нечем больше их атаковать.

Также армия РФ продвинулась на подступах к Гуляйполю.

Ситуация на Гуляйпольском направлении для Украины выглядит более угрожающе, чем под Покровском, пишет украинский военный эксперт Константин Машовец. Он фиксирует широкий прорыв, высокие темпы российского наступления и нарастающие риски охвата всего района обороны ВСУ с угрозой выхода в тыл Ореховской группировке ВСУ.

Машовец напоминает, за последний месяц российские подразделения смогли форсировать реку Янчур на широком участке, закрепиться в районе Успеновки и продвинуться на глубину до 17 километров - восточным и северо-восточным окраинам Гуляйполя. Участок прорыва достигает около 16 километров по фронту, что значительно шире, чем на других направлениях.

Одновременно российские силы продвигаются вдоль реки Янчур в направлении Егоровки и Даниловки, где идут бои за выход к дороге на Покровское. Прорыв у Даниловки эксперт считает одним из ключевых, так как в случае успеха противник сможет перерезать путь между Покровским и Гуляйполем. Уже сейчас, по словам Машовца, пользоваться этой дорогой на отдельных участках фактически невозможно.

Севернее, где наступают российские подразделения, продолжаются попытки выйти к реке Волчья. Россияне сумели дойти до Орестополя и Новоселовки, частично там закрепившись. Украинские войска удерживают Сосновку и Александроград, что временно сдерживает продвижение, однако российские штурмовые группы продолжают попытки обойти эти позиции, продвигаясь к Новоалександровке и Алексеевке. По оценке эксперта, это создает угрозу своеобразной "изоляции" Гуляйпольского района обороны - от сил ВСУ, удерживающих позиции севернее и западнее вдоль Волчьей.

Машовец отмечает, что одновременно российские войска стараются продвинуться к месту слияния рек Волчья и Гайчур и выйти на Андреевку. Это движение с двух флангов формирует реальные предпосылки для охвата всего Гуляйпольского района обороны. Он оценивает вероятность такого развития событий как примерно 50 на 50.

Отдельно эксперт подчеркивает, что темпы наступления здесь существенно выше, чем на других участках фронта: около 3 км в сутки. На участке шириной свыше 40 км российские силы одновременно продвигаются сразу в нескольких направлениях, что создает давление по всей линии обороны. В случае успешного охвата, предупреждает Машовец, у противника появятся реальные шансы прорваться к Новониколаевке и угрожать уже Ореховскому району, фактически "сворачивая" оборону ВСУ юго-восточнее Запорожья (о том, что именно такой может быть цель всего наступления на Днепропетровско-Запорожском направлении, мы писали здесь).

Несмотря на отдельные успешные контратаки ВСУ - в частности, под Ивановкой, где украинские войска отбросили противника за Волчью, - общая оценка эксперта остается неблагоприятной. Российские силы задействуют крупные резервы и поддерживают высокую плотность штурмовой пехоты, а характер продвижения указывает на стремление не просто продвинуться тактически, а добиться оперативного прорыва.

По словам Машовца, если ситуация на этом направлении не получит приоритетного внимания, ее последствия могут оказаться существенно тяжелее, чем возможная потеря Покровска.

Чем закончились переговоры в Москве

Вчера представители Трампа Уиткофф и Кушнер имели многочасовую аудиенцию у Путина. По ее итогам они улетели напрямую в США, отказавшись, вопреки ожиданиям, останавливаться в Европе для встречи с находившимся там Зеленским.

Судя по всему, такая встреча была основной целью внезапного визита украинского президента в Евросоюз. Но она, как видим, не состоялась.

Пока наиболее развернуто прокомментировал встречу помощник Путина Ушаков.

"Территориальный вопрос, естественно, наиболее важный для нас. Ну, и для американцев тоже. Пока ещё компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые были предложены, они нам не подходят", - заявил он.

Касаемо территории разногласия обозначил в эфире одного из телеканалов госсекретарь Рубио. Он фактически подтвердил, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса. И дал понять, что это основной камень преткновения.

"То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]", - заявил госсекретарь телеканалу Fox News. При этом Рубио заявил, что позицию России нужно учитывать, а Запад не сможет постоянно поддерживать прежний уровень помощи Киеву.

Но вернемся к Ушакову Отвечая на вопрос, ближе или дальше после этих переговоров стал мир, Ушаков сказал: "Точно не дальше". Он также сказал, что: представители США вернутся в Вашингтон, обсудят вопросы, которые затрагивались на встрече в Кремле, и затем, вероятно, свяжутся с Москвой по телефону.

Также, со слов Ушакова, Уиткофф и Кушнер заявили Путину о готовности учитывать его позицию. А на характере переговоров "положительно сказались успехи российской армии на поле боя". Кроме того стороны обсуждали перспективу членства Украины в НАТО.

Украина сегодня сообщила, что американцы оценили переговоры с РФ "положительно" (по данным главы МИД Украины Сибиги), и что завтра глава переговорной группы Киева Умеров и начальник Генштаба Гнатов прибудут в США на новый раунд переговоров.

То есть, судя по всему, Уиткофф и Кушнер привезли из Москвы какие-то новые наработки, которые будут обсуждать с Украиной.

Но в общем и целом заявления по итогом московского этапа переговоров сводятся к нескольким тезисам:

- к компромиссному варианту соглашения прийти пока не удалось,

- часть пунктов плана Трампа приемлемы для РФ, часть нет,

- контакты продолжатся дальше, о содержании переговоров обе стороны публично заявлять не будут.

Из всего этого можно сделать как минимум один вывод - по ключевому вопросу о выводе украинских войск из Донбасса никаких договоренностей нет. Причем ни Киев, ни Москва от своих позиций отступать не намерены.

Судя по комментарию Ушакова, по ряду пунктов есть разногласия и между США и Россией. И, возможно, сейчас Москва и Вашингтон сосредоточены на их разрешении.

Однако, в любом случае, без соглашения по Донбассу движения вперед не будет.

И далее Трамп оказывается перед своим традиционным выбором из трех вариантов.



Первый – применить жесткие меры принуждения к украинским властям, чтоб они приняли все условия (чему противятся европейцы и, судя по всему, часть окружения президента США, однако такой вариант со счетов сбрасывать нельзя, если Вашингтон с Москвой "утрясут" все свои разногласия).

Второй – надавить на Россию, чтоб она умерила свои требования (что не даст быстрого эффекта и создает угрозу резкой эскалации).

Третий – не делать ничего и ждать пока ход событий на фронте и в тылу обеих стран не создаст более благоприятные условия для договоренностей. Тем более, что и Украина, и РФ уже испытывают серьезное давление – у ВСУ нарастают проблемы на фронте, энергетику постоянно атакует РФ, а Россия сталкивается с ухудшением экономической ситуации из-за проблем с экспортом после ужесточения санкций, а также украинских ударов по инфраструктуре.



Впрочем, пока неизвестно когда эти проблемы могут привести к критическим последствиям для воюющих стран, резко изменив баланс сил и подтолкнув одну из сторон (или обе) к серьёзной корректировке нынешней позиции - через пару месяцев или через год.



Но есть два момента, которые, потенциально, способны резко изменить ситуацию уже в самое ближайшее время.



Во-первых, это решение европейцев по репарационному кредиту и новой схеме финансирования Украины, о чем должны быть приняты решения до конца декабря. Пока что Бельгия - основной держатель российских активов, которые должны обеспечить кредит - выступает резко против, также против этой идеи высказался Европейский центробанк (детальнее об этом мы писали здесь). Если Европа не сможет обеспечить продолжение поддержки Киева в нужном объеме, то это значительно повысит вероятность, что украинские власти пойдут на широкие уступки.

Во-вторых, развитие политического кризиса внутри Украины на фоне коррупционного скандала и отставки Ермака. Если внутреннее давление на Зеленского будет усиливаться и власть его еще более ослабнет, вероятность того, что Киев согласится на компромиссы также увеличится.

Что означает освобождение детектива по делу Миндича

Апелляционный суд Киева сегодня освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова под личное обязательство.

Против изменения меры пресечения не возражал даже прокурор.

Магамедрасулов известен тем, что принимал участие в расследовании дела Тимура Миндича. На суде он заявил, что НАБУ ранее удалось задокументировать противоправные действия сотрудников СБУ и Офиса генерального прокурора.

"Сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора, которые проводили противоправные действия в отношении детективов НАБУ, понимают, что скоро им будут объявлены подозрения. Поэтому они и пытаются препятствовать работе бюро", — сказал Магамедрасулов, которого задержали еще летом в рамках войны между НАБУ и СБУ (которая действовала по приказу Банковой).

Таким образом освобождение сотрудника НАБУ означает фактический крах плана Банковой нанести контрудар по антикоррупционным органам. Два органа, руками которых планировалось этот удар наносить - Офис генпрокурора и СБУ - фактически заявили о своем выходе из проекта, выступив с ходатайством об освобождении детектива НАБУ.

В общем-то такой исход был предсказуем ещё после отставки Андрея Ермака в ноябре, но теперь закреплен официально. Также он является свидетельством ослабления политического контроля Зеленского над силовыми структурами.

Как сообщили "Стране" источники в юридических кругах, на фоне освобождения Магамедрасулова и его отца сразу несколько других известных сидельцев сейчас пытаются решить в судебном порядке вопрос о выходе на свободу, вдохновленные отставкой Ермака и ослаблением позиций Зеленского после коррупционного скандала. Речь идет, в частности, о бывшем главе СБУ Харьковской области Романе Дудине, которого обвиняют в госизмене, и олигархе Игоре Коломойском.

По данным источников, оба сейчас предпринимают активные усилия, чтобы добиться решения суда об освобождении.

"У них совсем другая ситуация, чем у Магамедрасулова, освобождение которого стало следствием договоренностей между силовыми структурами и непротивления Офиса президента после отставки Ермака. С Коломойским и Дудиным расклад иной. Но их команда попробует воспользоваться ситуацией по принципу "а вдруг получится". Это также станет индикатором того, ослабло или нет влияние Банковой на судебную систему", - сказал источник.

Рада нашла голоса на бюджет. Что это значит

Сегодня Рада приняла бюджет на 2026 год. Однако пока это никакого практического значения не имеет.

В условиях, когда нет понимания по внешнему финансированию на следующий год из-за повисшего вопроса о репарационном кредите, в бюджете можно прописывать любые цифры.

Понимание это появится не ранее второй половины декабря. Только тогда и станет ясно – имеют ли указанные цифры какое-либо отношение к реальности или же бюджет придется кардинально переписывать.

Но нынешние голосование за бюджет имеет политическое значение - накануне было немало прогнозов, что голосов не хватит. Однако, по итогу, 257 депутатов проголосовало за.

Зеленский, в своем обращении, уже назвал результативное голосование "четким свидетельством для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет".



То есть, президент, на фоне коррупционного скандала вокруг Миндича и отставки Ермака, пытается использовать голосование за бюджет, чтоб показать: "хоронить меня еще рано".



Но, на самом деле, происходящее не означает восстановление власти Зеленского в прежнем объеме. Это значит, что из двух сценариев ослабления контроля президента над властной вертикалью, о которых мы писали здесь, события развиваются по "мягкому сценарию". По крайней мере пока.

Жесткий сценарий – это раскол "слуги народа", формирование нового большинства в Раде, отставка правительства и принуждение Зеленского к назначению нового Кабмина. К нему вела дело так называемая "антизеленская коалиция".

"Оператором" же "мягкого сценария" был глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Еще с самого начала коррупционного скандала он продвигал альтернативную схему – Ермак, как главный раздражитель, отправляется в отставку, центр власти перемещается из Офиса президента в парламент. То есть - в руки самого Арахамии, который поддерживает стабильное большинство в Раде, чтоб принимать законы и проводить назначения. Ему же переподчиняется и нынешнее правительство (без его отставки, но с возможным обновлением). Формально в политическом смысле ничего не меняется - все движения осуществляются как бы в рамках одной команды президента.

Но в реальности это радикальная перемена. Фактически Банковая теряет возможность ручного управления Радой и правительством (особенно с учетом того, что политический контроль президента над силовыми структурами, руками которых ранее он держал в повиновении и депутатов, и министров, ослаб после отставки Ермака). Зеленскому придется договариваться в каждом конкретном случае, учитывать разные интересы.

Голосование за бюджет было индикатором способен ли Арахамия собрать голоса и не допустить раскола в "Слугах народа". С задачей глава фракции справился, что, безусловно, усилит его политические позиции.

Однако сценарий "мягкой просадки" власти Зеленского может в любой момент перейти в жесткий. Это возможно, как мы уже писали, в двух случаях.

Во-первых, если управляющие НАБУ силы возьмут курс на раскол "слуг" и формирование нового большинства и правительства с, возможно, последующей отставкой Зеленского. Для этого достаточно будет завести уголовные дела на ряд ключевых фигур во фракции "Слуги народа". Как показала ситуация с Ермаком, президент не может защитить от антикоррупционной вертикали своих соратников, а потому никто в СН и не будет сопротивляться новым политическим установкам. И, не исключено, руководство фракции даже возглавит процесс выведения Рады из под контроля Зеленского.

Во-вторых, если жесткое давление на Зеленского будет оказано со стороны Трампа с целью принудить его либо к принятию условий мира, либо к отставке. В этом случае, руководство фракция "Слуги народа" также вряд ли будет сопротивляться и постарается вписаться в новый расклад.

Во время голосования за бюджет проявило себя "большинство Арахамии" в Раде – в составе "слуг народа" и нескольких депутатских групп. Сейчас оно, формально, пропрезидентское.

Но в будущем может развернуться в любом направлении, в зависимости от обстоятельств.