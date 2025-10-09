В Киеве начали строительство противорадиационных укрытий.

Об этом сообщил глава Оболонской районной городской администрации Кирилл Фесик в эфире "Киевского времени".

По его словам, два таких укрытия уже готовы на Оболони, в ближайшее время появятся новые.

Фесик добавил, что это капитальные сооружения, предназначенные для длительного пребывания людей.

Ранее СМИ писали, что Украина закупает у Израиля лекарства от лучевой болезни на случай радиационного инцидента.

Напомним, недавно Чернобыльская АЭС оказалась в состоянии блэкаута из-за обстрела энергетического объекта в городе Славутич в Киевской области.

Война в Украине идет 1324-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 9 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, российские войска после длительной паузы возобновили наступление в Сумской области и существенно продвинулись в районе Новониколаевки. Также зафиксировано продвижение РФ на пяти участках на западе Запорожской области: около Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке.

