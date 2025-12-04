Властям Украины следовало соглашаться на мир еще минувшей зимой, и США тогда предлагали сделать это, но Владимир Зеленский отказался. Теперь ситуация во многом складывается не в пользу Киева.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

"Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому в феврале - Ред.), что у вас нет козырей. Вот тогда и нужно было договариваться. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования. Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них", - сказал Трамп.

Он добавил, что встреча представителей США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным прошла хорошо.

"Насколько я понимаю, у них (Уиткоффа и Кушнера - Ред.) была очень хорошая встреча с президентом Путиным. Посмотрим, что будет дальше... Что из этой встречи выйдет, я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое", - отметил Трамп.

Он добавил, что с Украиной "у нас уже всё довольно хорошо проработано" и киевская сторона "вполне довольна, учитывая обстоятельства".

На днях СМИ писали об уверенности Трампа в том, что Зеленский блефует, отказываясь от условий мирного соглашения, чтобы добиться лучших.

Напомним, упомянутая главой Белого дома встреча с Зеленским в феврале окончилась безобразной перепалкой.