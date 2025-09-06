Во время разрушительного землетрясения в Афганистане спасатели помогали только мужчинам.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В публикации говорится, что из-за строгих норм "Талибана", запрещающих любой физический контакт между мужчинами и женщинами, не являющимися членами семьи, спасатели игнорировали женщин, оказавшихся под завалами.

"Первые спасатели прибыли в деревню Биби Айши спустя более 36 часов после того, как в воскресенье землетрясение разрушило поселения в горных районах восточного Афганистана. Но вместо того, чтобы принести облегчение, их вид усилил её страх: среди них не было ни одной женщины" - пишет издание.

Женщины, погребенные под упавшими зданиями, вынуждены были ждать других женщин из соседних поселений, чтобы те наконец-то их вытащили.

Землетрясение унесло жизни 2 200 человек. Ещё 3 600 получили ранения.

В отдельном материале мы рассказывали,что сформированное "Талибаном" правительство Афганистана потребовало закрыть женские салоны красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах, а также посещать спортивные залы и парки.

