На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение между таджикистанскими пограничниками и тремя вооруженными людьми, проникшими в страну из Афганистана.

Об этом сообщает таджикистанское информагентство "Ховар" со ссылкой на заявление пресс-службы погранвойск Таджикистана.

По данным местного отделения "Радио Свобода", перестрелка произошла с афганскими контрабандистами.

"Террористы не подчинились приказу таджикистанских пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление. Они намеревались совершить вооруженное нападение на один из пограничных постов", - рассказали в погранвойсках Таджикистана.

Отмечается, что в перестрелке погибли все три нападавших афганских боевика, а также два таджикистанских пограничника. При этом у афганцев были обнаружены три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета с глушителями, 10 ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатка и другие боеприпасы.

Напомним, в октябре в приграничных районах между Афганистаном и Пакистаном начались масштабные вооружённые столкновения.

Спустя неделю страны пришли к договоренности о прекращении огня на границе. Стороны заявили о намерении создать механизмы для укрепления долгосрочного мира и предотвращения дальнейших инцидентов.