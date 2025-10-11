В приграничных районах между Афганистаном и Пакистаном начались масштабные вооружённые столкновения.

Об этом сообщает афганское издание Tolo News и арабское новостное агентство Al Jazeera, кадры публикуют местные телеграм-каналы.

По имеющимся данным, силы талибов с нескольких направлений атаковали пограничные позиции Пакистана. Столкновения идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Сообщается о погибших и раненых среди пакистанских военных.

Эскалация началась после удара пакистанской армии по приграничным районам провинции Кунар 9 октября, в результате которого, по данным местных источников, погибли несколько представителей руководства талибов, включая одного из полевых командиров.

На следующий день афганские исламисты нанесли артиллерийский удар по позициям пакистанских пограничников в районе Читрала.

Обе стороны утверждают, что их действия были ответом на провокации. Талибы перебрасывают к границе подкрепления. В темноте слышны множественные выстрелы и крики "Аллах акбар!"

