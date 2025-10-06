Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США могли легко выиграть войны во Вьетнаме и Афганистане, но проиграли из-за политкорректности.

Об этом американский президент сказал на параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.

"Проблема с Вьетнамом в том, что мы перестали бороться за победу. Мы бы легко победили. Легко бы победили в Афганистане. Легко выиграли бы любую войну. Но мы были политически корректными: давайте полегче. Теперь мы не политкорректны, мы выигрываем", — сказал Трамп.

Президент отметил, что сейчас всё изменилось.

"Теперь мы больше не политкорректны, мы побеждаем", — считает глава Белого дома.

Он также объявил о начале строительства в декабре новой атомной подводной лодки класса "Вирджиния" четвёртого поколения и отметил, что в этой сфере США опережают другие страны на четверть века. Президент пообещал флоту больше кораблей.

Кроме того, он анонсировал бой по смешанным единоборствам UFC на территории Белого дома на свое 80-летие 14 июня в следующем году.

Напомним, недавно Афганистан ответил отказом на требование Трампа вернуть под контроль Соединенных Штатов базу ВВС "Баграм".

Республиканец пригрозил талибам "плохими вещами", если те не разрешат вернуться Соединенным Штатам на авиабазу.