В Афганистане и Пакистане пришли к договоренности о прекращении огня на границе. В ближайшие дни представители двух стран проведут ещё одну встречу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Катара, выступившего посредником на переговорах, которые прошли в Дохе при участии Турции.

По информации ведомства, стороны заявили о намерении создать механизмы для укрепления долгосрочного мира и предотвращения дальнейших инцидентов.

Переговоры стали ответом на обострение ситуации на афгано-пакистанской границе, где в последние недели происходили ожесточенные столкновения.

Поводом для конфликта стал призыв Исламабада к Кабулу принять меры против движения "Техрик-е-Талибан Пакистан" (пакистанские талибы), связанного с афганским "Талибаном".

В результате боевых действий сообщалось о десятках погибших с обеих сторон.

Напомним, обострение между странами началось на выходных. Бои вспыхнули после того, как силы талибов с нескольких направлений атаковали пограничные позиции Пакистана.

Мы также публиковали видео с боями между силами Пакистана и афганцами.