Афганистан и Пакистан договорились о прекращении огня на границе
В Афганистане и Пакистане пришли к договоренности о прекращении огня на границе. В ближайшие дни представители двух стран проведут ещё одну встречу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Катара, выступившего посредником на переговорах, которые прошли в Дохе при участии Турции.
По информации ведомства, стороны заявили о намерении создать механизмы для укрепления долгосрочного мира и предотвращения дальнейших инцидентов.
Переговоры стали ответом на обострение ситуации на афгано-пакистанской границе, где в последние недели происходили ожесточенные столкновения.
Поводом для конфликта стал призыв Исламабада к Кабулу принять меры против движения "Техрик-е-Талибан Пакистан" (пакистанские талибы), связанного с афганским "Талибаном".
В результате боевых действий сообщалось о десятках погибших с обеих сторон.
Напомним, обострение между странами началось на выходных. Бои вспыхнули после того, как силы талибов с нескольких направлений атаковали пограничные позиции Пакистана.
Мы также публиковали видео с боями между силами Пакистана и афганцами.