События на Ближнем Востоке принимают всё более радикальный оборот: выстроенная в предыдущие десятилетия при участии США архитектура коллективной безопасности в регионе трещит по швам.

Попытки Израиля силой покончить с угрозой ХАМАС и ослабление статуса США как мирового гегемона могут привести к формированию мощного антиизраильского фронта от Каира до Исламабада. При этом традиционные союзники Израиля выражают всё больший негатив по поводу его действий. А некоторые из них (ряд крупнейших европейских стран) уже, по сути, оказались в стане его противников, собираясь признать на следующей неделе палестинское государство.

На протяжении многих лет США вели политику предотвращения формирования антиизраильской коалиции исламских стран, играя на противоречиях между ними: религиозное противостояние между иранскими шиитами и суннитским большинством исламского мира, имперские амбиции Турции, вызвывающие тревогу у тех же монархий Персидского Залива, конфликты между самими этими монархиями (между Катаром и Саудовской Аравией) и так далее. Апофеозом этих усилий Вашингтона стали знаменитые Авраамические соглашения, по которым, к примеру, Израиль подписал мирные договоры и установил дипломатические отношения с ОАЭ, Бахрейном и рядом других стран, а накануне атаки на Израиль ХАМАС в 2023 году к ним была готова присоединиться и Саудовская Аравия (атака эти планы сорвала).

Одним из ключевых пунктов урегулирования являлась концепция "двух государств для двух народов", предусматривающая создание независимой Палестины: пусть не прямо сейчас, но хотя бы в перспективе. Этот план не то чтобы приводил в восторг Израиль, однако там по крайней мере не выступали против него прямо, резонно полагая, что обменять собственную безопасность здесь и сейчас на достаточно абстрактную политическую формулу – в целом хорошая сделка.

Атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года изменила если не всё, то многое: в Израиле резко выросла поддержка ультраправых партий, требовавших физической ликвидации ХАМАС, а доля сторонников концепции двух государств упала с 55-60 до примерно 20%. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не пойдёт на создание палестинского государства с сектором Газа в его составе, а также объявил о цели добиться прямого военного контроля над сектором "на неопределённый срок". По сути это был публичный отказ Израиля от концепции "двух государств", который подрывал основу дипломатических усилий США на Ближнем Востоке.

Сама военная операция Израиля в Газе дополнительно усугубила положение. И не только потому, что действия ЦАХАЛ привели к огромным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Не меньшую роль сыграло и то, что израильская армия, много десятилетий имевшая репутацию непобедимой, не сумела до сих пор эффективно сломить сопротивление противника, кратно уступающего ей и по численности, и по технологическому уровню, что невольно вызвало у многих вопросы насчёт того, а так ли силён Израиль, как все привыкли думать?

Более того: одним только сектором Газа военные операции Израиля не ограничились. ЦАХАЛ атаковала Ливан и Йемен. Тель-Авив также вмешался в события в Сирии, нанеся удары по протурецким исламистам в целях создания произраильской зоны безопасности на друзском юге Сирии.

В июне Израиль начал 12-дневную ракетную войну с Ираном, а последней каплей стал ракетный удар по столице Катара Дохе с целью уничтожения находящихся там функционеров ХАМАС.

И если удары Израиля по Хезболле в Ливане, по хуситам в Йемене и по Ирану ещё воспринимались прочими игроками региона как нечто понятное и объяснимое борьбой с "иранской угрозой" (тем более, что те же монархии Персидского залива сами Тегеран и его прокси не любили и боялись), то удар по союзнику США Катару произвел тектонический сдвиг в ближневосточной геополитике. Он показал, что даже тесные отношения с Вашингтоном и лично с Трампом гарантий безопасности более не дают. А Израиль является угрозой, против которой нужно всем объединиться, отложив прежние противоречия.

Одной из и первых и главных перемен стало вступление в ближневосточную партию нового игрока – Пакистана, обладающего ядерным оружием. Подобно многим другим исламским странам, Пакистан на протяжении долгих лет не признаёт Израиль и требует немедленного создания независимой Палестины, однако до недавних пор Исламабад не проявлял особой активности в этом вопросе – в том числе и из-за стремления сохранять сформировавшиеся тесные союзнические отношения с США.

Однако в последние годы Пакистан постепенно начал политический дрейф в сторону Китая и России, что привело к автоматическому ухудшению отношений с американскими партнёрами – и это отчасти развязало руки Исламабаду в ближневосточной повестке.

Так, резко пошли в гору традиционно сложные пакистано-иранские отношения: от обмена ракетными и дроновыми ударами в январе 2024 года, стороны быстро пришли к заявлениям о полной поддержке Ирана Пакистаном в ирано-израильской "12-дневной войне" летом 2025-го.



А 18 сентября (через неделю после удара Израиля по Катару) Пакистан подписал стратегический оборонный пакт с Саудовской Аравией.

Согласно пакту, любое нападение на одну из двух стран будет рассматриваться как нападение на другую, и обе стороны обязались использовать все средства обороны и военного вмешательства для противодействия любой общей угрозе – фраза про "все средства" звучит довольно грозно если учесть, что среди таких "средств" в распоряжении Пакистана имеется также ядерное оружие.

И в этом наблюдатели увидели прямое последствие действий Израиля: после удара по Катару союзники США на Ближнем Востоке начали задумываться - а не станет ли пакистанский ядерный зонтик более надёжной защитой от израильской угрозы, чем американский.

Показательные перемены начали происходить и на границе Израиля с Египтом. После нескольких войн в 20 веке, Египет, на протяжении уже более 40 лет, традиционно являлся одной из наименее враждебных по отношению к Израилю арабских стран – снова-таки, в немалой степени благодаря тесному сотрудничеству с США. Однако в последние годы Египет, подобно Пакистану, начал менять приоритеты во внешней политике, переориентируясь с США на Китай и Россию, что автоматически привело к охлаждению отношений с Вашингтоном, а значит, и Тель-Авивом.

После удара Израиля по Катару, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с предложением создать объединенные арабские войска, аналогичные силам НАТО, способные защитить любую арабскую страну, подвергшуюся нападению. И хотя напрямую название Израиля египетский лидер не произнёс, всем вполне понятно, о возможном нападении какой страны идёт речь.

Одной риторикой дело не ограничивается. Издание Axios пишет о том, что Израиль обеспокоен военными приготовлениями Египта на Синайском полустрове, где идёт расширение военных аэродромов и строительство подземных складов, которые могут быть использованы для хранения в том числе и ракет. По данным Axios, Израиль уже несколько раз пытался добиться от Египта пояснений, но был проигнорирован, и теперь просит Вашингтон повлиять на Каир по своим каналам.

Не следует забывать и о Турции, которая уже давно придерживается резкой антиизраильской позиции. После начала израильской операции в Газе, а также атак Израиля против поддерживаемых Турцией властей Сирии, градус антиизраильских заявлений турецких должностных лиц существенно вырос.

В антиизраильской риторике Турции нет ничего нового: президент Эрдоган использует её в том числе и для завоевания симпатий в исламском мире, на роль одного из лидеров которого претендует Турция. Однако последние события показывают, что это уже не только просто слова. Турция активно укрепляет политические и военные связи с другими странами региона: к примеру, с 22 по 26 сентября пройдут первые за 13 лет военно-морские учения Турции и Египта. Кроме того, наблюдается всё более тесное сближение Турции с Пакистаном: Стамбул поддержал Исламабад в недавнем конфликте с Индией, а июле 2025 Турция и Пакистан объявили планы углубить сотрудничество в оборонной промышленности и энергетике.

Однако и Израиль явно не собирается воздерживаться от активных действий.

ЦАХАЛ начал новое наступление в Газе, призванное на сей раз окончательно сломить сопротивление ХАМАС и установить полный контроль Израиля над сектором.

Эта новость вызвала, в целом, негативную реакцию в мире, причём не только среди арабских и исламских стран, но и в Европе, которая традиционно поддерживала Израиль, но где в последние годы быстро нарастают антиизраильские настроения.

Так, Еврокомиссия уже заявила о приостановке программ финансовой поддержки Израиля по линии Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества "Глобальная Европа" и Регионального механизма сотрудничества ЕС-Израиль. Также в Европе всё громче звучат голоса сторонников приостановки действия режима свободной торговли с Израилем.

Но главное - ряд европейских стран (в частности, Британия и Франция) готовятся уже на следующей неделе объявить о признании Палестины. И хотя такие признания являются скорее формальными актами в данной обстановке, с точки зрения признавших Палестину стран Израиль становится агрессором, ведущим захватническую войну против независимого государства и оккупировавшим его территорию. И это, естественно, не будет способствовать улучшению израильско-европейских отношений.

На антиизраильскую позицию европейцев прямо влияет и внутризападное противостояние между леволибералами (их представляет Демпартия США и руководство многих стран Европы) и правоконсервативными кругами, к которым принадлежат Трамп и Нетаньяху. В логике этого противостояния для леволибералов Нетаньяху не союзник, а злейший враг, позиции которого нужно ослабить.

При этом, правда, западная пресса пишет и о недовольстве Трампа агрессивным поведением Нетаньяху. Однако, никаких практических последствий это недовольство (если оно вообще есть) пока не имеет: США по-прежнему поддерживают действия Израиля. И, по сути, они остались единственным крупным союзником Тель-Авива.

Отметим, что все обозначенные выше геополитические процессы на Ближнем Востоке находятся пока ещё на начальной стадии. Однако в любой момент они могут ускориться. Не исключено, что уже на следующей недели, если начнётся ожидаемый парад признаний Палестины.

И потенциально это может привести к очень тяжелым последствиям для всего мира, с учетом того, что по разные стороны противостояния откажутся две ядерные державы - Израиль и Пакистан. Причем они, в отличие от России/СССР и США, не имеют отработанных десятилетиями механизмов предотвращения ядерного столкновения.

Для Киева любое обострение на Ближнем востоке идет в минус: оно переключает на себя внимание и ресурсы США и их союзников по НАТО, а также повышает цену на нефть. А конкретно нынешние события вокруг Израиля плюс к тому создают ещё и новую точку противоречий между Вашингтоном и Европой. При том, что их отношения и без того напряженные, что уже порождает проблемы в плане продолжения поддержки Украины Западом.