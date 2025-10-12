В Сети появляются новые ролики пакистано-афганского конфликта.

На первом, как заявляется, уничтожение афганской погранзаставы выстрелом из СПГ-9 пакистанцев

На втором видео зафиксирован обстрел Пакистаном афганского форта Харчар, используемого Талибаном в качестве базы.

Напомним, вчера конфликт двух стран перешел в горячую фазу - столкновения шли сразу в многих местах на границе.

Однако сегодня из Афганистана пошли сигналы о деэскалации.

"Мы прекратили столкновения на границе с Пакистаном по посредничеству и просьбе Катара и Саудовской Аравии", - заявили в Талибане.

Ранее мы публиковали кадры боестолкновений у границы между Афганистаном и Пакистаном весной этого года.

Конфликт начался в спорном приграничном районе Бахрамча провинции Гильменд на фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов пакистанцами.

Как мы также сообщали, Афганистан отверг требование США вернуть базу "Баграм", пригрозив президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу длительной войной.

