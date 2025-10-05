Видеоблогер из Кабула Газанфар поделился лайфаками как афганцы обходят ограничения, которые ввел "Талибан" после прихода к власти.

Несмотря на жесткие ограничения шариата, в частности для женщин, на деле они соблюдаются не так строго или вовсе повсеместно обходятся.

Например, пускай свидания парней и девушек официально запрещены, но те кто хочет их организовать может привести друзей или членов семьи, чтобы сесть на втором этаже кафе, где для семей отдельные столы. А девушку можно выдать за сестру и спокойно провести свидание.

Запреты на музыку в больших городах соблюдаются редко, а девушки которых выгнали из университетов массово идут в блоггинг, к которому талибы относятся "лояльно", и со слов местных жителей на него им "наплевать, потому что хватает своих проблем в политике".

Напомним, что недавно в Афганистане "Талибан" полностью отключил интернет по всей стране.

Ранее мы рассказывали, что талибы запретили водителям в Афганистане слушать музыку и перевозить женщин без мужчин и хиджаба. Кроме того, водители должны парковать свои автомобили в специально установленных для этого местах с целью совершения намаза, отращивать бороды и призывать к этому своих пассажиров мужского пола.