Пакистанские ВВС атаковали столицу Афганистана Кабул.

Соцсети публикуют видео черных столбов дыма над зданиями города.

По данным СМИ, пакистанские истребители сбросили бомбы на район Таймани в центре Кабула. Удары были направлены против лагерей афганских талибов из группировки ТТП ("Техрик-е Талибан Пакистан") и террористов ИГИЛ.

Также афганские власти сообщили о гибели 12 человек и ранении более ста во время столкновений с пакистанскими силами у линии Дюранда, которая считается официальной границей между двумя странами. Атаки проводились с применением легкого и тяжелого вооружения в районе Спин-Болдак провинции Кандагар.

Представитель афганского правительства Забихулл Муджахид сообщил, что афганские силы были вынуждены принять ответные меры, ликвидировали нескольких пакистанских военных, захватили их блокпосты и базы и уничтожили некоторые военные объекты.

Напомним, обострение между странами началось на выходных. Бои вспыхнули после того, как силы талибов с нескольких направлений атаковали пограничные позиции Пакистана.

Мы публиковали видео с боями между силами Пакистана и афганцами.