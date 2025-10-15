Пакистан нанес удары по столице Афганистана, на границе стран идут бои
Пакистанские ВВС атаковали столицу Афганистана Кабул.
Соцсети публикуют видео черных столбов дыма над зданиями города.
По данным СМИ, пакистанские истребители сбросили бомбы на район Таймани в центре Кабула. Удары были направлены против лагерей афганских талибов из группировки ТТП ("Техрик-е Талибан Пакистан") и террористов ИГИЛ.
Также афганские власти сообщили о гибели 12 человек и ранении более ста во время столкновений с пакистанскими силами у линии Дюранда, которая считается официальной границей между двумя странами. Атаки проводились с применением легкого и тяжелого вооружения в районе Спин-Болдак провинции Кандагар.
Представитель афганского правительства Забихулл Муджахид сообщил, что афганские силы были вынуждены принять ответные меры, ликвидировали нескольких пакистанских военных, захватили их блокпосты и базы и уничтожили некоторые военные объекты.
Напомним, обострение между странами началось на выходных. Бои вспыхнули после того, как силы талибов с нескольких направлений атаковали пограничные позиции Пакистана.
Мы публиковали видео с боями между силами Пакистана и афганцами.