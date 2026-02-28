США начали масштабную военную операцию против Ирана "с целью уничтожения жестокого режима и крупнейшего спонсора терроризма в мире". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Штаты уничтожат иранские ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность Ирана.

"Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима. Наша цель — защитить американский народ, уничтожив угрозы со стороны иранского режима", - заявил он.

Для операции на Ближнем Востоке было сосредоточено свыше 500 самолётов и десятки боевых кораблей, в том числе два атомных авианосца.

Трамп призвал членов Корпуса стражей Исламской революции, вооруженных сил и полиции Ирана сложить оружие.

По его словам, тем, кто подчинится, будет предоставлен "полный иммунитет". В противном случае, как он заявил, их ждет "верная смерть".

В своем обращении Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, потому что "бомбы будут падать везде".

При этом западные СМИ подтверждают, что США принимают участие в новой атаке на Иран.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на официальных лиц. О том же сообщает и издание The Times of Israel со ссылкой на свои источники.

Израильский чиновник заявил местному 12-му телеканалу, что совместные удары США и Израиля по Ирану продлятся как минимум четыре дня.

По его словам, операция носит интенсивный характер и рассчитана на несколько этапов.

"Тегеран будет выглядеть не так, как раньше уже на следующий день", — заявил источник.

New York Times также публикует подробности американского участия в ударах по Ирану.

"Десятки американских ударов наносятся штурмовиками, базирующимися по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев, сообщил американский чиновник. Американские официальные лица заявляют, что эта атака будет гораздо масштабнее, чем американские удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года", - пишет газета.

В это же время Иран пообещал нанести сокрушительный ответный удар. По телевидению стали крутить патриотические песни и видео с изображением военной техники.

Иранское агентство Mehr пишет, что президент Ирана Пезешкиан "жив и невредим".

О том, что Израиль нанес превентивный удар по Тегерану в Иране мы со всеми подробностями писали в отдельном материале.

Напомним, на днях очередные переговоры США и Ирана не увенчались успехом.

Однако вчера в Государственном департаменте США опровергли информацию о том, что Штаты санкционировали выезд части дипломатов и их семей из Ирака и Кувейта.