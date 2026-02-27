Сегодняшние переговоры США и Ирана завершились без достижения сделки, а позиции сторон по ключевым вопросам остаются далёкими друг от друга.

Об этом сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal.

По данным издания, представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили иранской стороне, что Тегеран должен уничтожить три своих основных ядерных объекта – в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передать весь оставшийся обогащённый уран Соединённым Штатам.

Кроме того, делегаты от Вашингтона настаивали, что любое новое ядерное соглашение должно действовать бессрочно, в отличие от Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), заключённого при администрации Барака Обамы (Дональд Трамп вышел из этого соглашения в свой первый президентский срок).

Тегеран, по информации местных СМИ, отверг идею передачи своих запасов урана за рубеж и также выступает против полной остановки процессов обогащения, демонтажа соответствующей инфраструктуры и введения постоянных ограничений на свою ядерную программу.

В то же время Тегеран настаивает на праве на обогащение урана, предлагая при этом варианты, чтобы смягчить позицию США, отмечает издание. Среди них – снижение уровня обогащения с нынешних 60% до 1,5%, временная приостановка обогащения на несколько лет или утилизация полученного материала в рамках арабо-иранского консорциума, базирующегося в Иране.

Напомним, по сведениям New York Times, Иран готовится отражать атаку со стороны США, считая войну неизбежной.

Также в Reuters писали, что Иран близок к сделке с Китаем для закупки противокорабельных крылатых ракет.