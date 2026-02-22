Иран готовится отражать атаку со стороны Соединенных Штатов, исходя из того, что удары неизбежны.

Об этом The New York Times, со ссылкой на источники и экспертов по Ирану.

По их данным, Иран извлек уроки из внезапного нападения Израиля и выдал всем силовым подразделениям четкие директивы о перекрытии улиц и поисках агентов противника.

Кроме этого, были проведены военные учения, а вдоль западной границы теперь размещены пусковые установки ракет для удара по Израилю. Вдоль берега Персидского залива - для ударов по американским базам и флоту.

В то же время, верховный лидер - аятолла Али Хаменеи распорядился разработать план действий на случай его убийства.

"Хаменеи рассчитывает стать мучеником и думает: это моя система и мое наследие, и я буду стоять до конца. Он распределяет власть и готовит государство к следующему важному событию - как к престолонаследию, так и к войне, понимая, что престолонаследие может стать следствием войны", - считает Вали Наср, эксперт по Ирану.

В то же время Хаменеи делегировал часть своих полномочий ближайшим соратникам, которые должны определить до четырех возможных заместителей на случай его гибели или похищения.

При этом ключевую роль в системе власти, по данным издания, сейчас играет секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Он курирует вопросы внутренней безопасности, контакты с союзниками и участвует в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе.

Также ему поручено координировать управление страной в случае начала войны.

Ранее мы писали о различных вариантах США на атаку по Ирану. Ими стали "символическая" сделка, а также покушение на убийство аятоллы Хаменеи.

При этом Reuters пишет, что США и Иран могут возобновить переговоры в начале марта. Якобы обе стороны будут обсуждать снятие санкций и может быть заключено промежуточное соглашение.