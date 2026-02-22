США и Иран могут возобновить переговоры в начале марта. Обе стороны будут обсуждать снятие санкций и может быть заключено промежуточное соглашение.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источник в иранском правительстве.

"Переговоры продолжаются, и существует возможность достижения временного соглашения", - заявил собеседник издания.

По его словам, США продолжают настаивать на отмене санкций взамен на отказ Ирана от ядерной программы, что остается главным камнем преткновения.

При это Иран может пойти на определенные компромиссы, но не на полный отказ от обогащения урана.

Кроме этого обсуждается участие Штатов в разработке месторождений полезных иранских ископаемых.

"Высокопоставленный чиновник заявил, что Тегеран не передаст контроль над своими нефтяными и минеральными ресурсами, но американские компании всегда могут участвовать в разработке иранских нефтяных и газовых месторождений в качестве подрядчиков", - пишет Reuters.

Ранее мы писали о различных вариантах США на атаку по Ирану. Ими стали "символическая" сделка, а также покушение на убийство аятоллы Хаменеи.

О том, атакуют ли американцы Иран и тяжелом выборе президента США Дональда Трампа "Страна" писала в отдельном материале.