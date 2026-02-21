New York Times пишет о серьёзных проблемах для США в случае операции против Ирана, подчеркивая разницу в ситуации с Венесуэлой.

"В то время как воздушное пространство Венесуэлы было относительно незащищенным, Иран обладает одним из крупнейших и наиболее разнообразных ракетных арсеналов на Ближнем Востоке, который включает дроны, противокорабельное оружие и баллистические ракеты средней дальности способны достичь американские базы на всем Ближнем Востоке", - пишет издание.

При этом отмечается, что Иран управляет целой сетью военных групп на ближнем востоке, включающих йеменских хуситов и ливанскую "Хезболлу". Они могут попытаться нанести ответный удар по американским войскам и союзникам, создав сразу несколько фронтов.

Издание приводит мнение различных экспертов, сомневающихся в успехе подобной операции.

"В случае с Ираном нет дешевого, простого и чистого военного варианта. Существует реальный риск гибели американцев, что будет играть важную роль в расчетах Трампа в год выборов", - считает Али Вэаз из Международной кризисной группы по урегулированию конфликтов.

"Стратегия Тегерана "заключается в быстрой эскалации и экспорте нестабильности на нескольких фронтах, чтобы издержки и страдания распределились между всеми", - заявил Санам Викаль, директор программы по ближнему востоку в британском исследовательском центре Chatham House.

Кроме того подчеркивается, что Иран в отличии от Венесуэлы обладает собственным производством дронов и ракет.

