Президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты действий в отношении Ирана. В лучшем случае это символическая сделка, а в худшем убийство аятоллы Али Хаменеи.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

По их данным, мирный выход возможен, если Тегеран представит план, который убедит скептиков внутри администрации и союзников США в регионе.

"Президент Трамп готов принять сделку, если она будет содержательной и если он сможет политически "продать" ее внутри страны. Если иранцы хотят избежать удара, им следует предложить нам предложение, от которого невозможно отказаться. Они продолжают упускать окно возможностей", — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Источники подчеркивают, что решение о применении силы пока не принято.

"Президент пока не решил наносить удар… Он может никогда его не нанести. А может проснуться завтра и сказать: "Хватит"", — сообщил один из советников.

По информации издания, Пентагон подготовил широкий спектр сценариев, включая возможное покушение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтаба Хаменеи.

Один из источников также утверждает, что такой план обсуждался с Трампом несколько недель назад.

Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что "только сам президент знает, что он может или не может сделать".

При этом в администрации говорят, что Трамп намерен дождаться иранского предложения перед окончательным решением.

Публичные позиции сторон по обогащению урана остаются далекими. По мнению источников, спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер донесли до главы МИД Ирана Аббас Арагчи позицию о нулевом обогащении на территории Ирана.

В то же время в Вашингтоне допускают рассмотрение "небольшого, символического обогащения", если Тегеран представит гарантии отсутствия угроз.

По данным посредников из Омана и Катара, возможная сделка должна позволить обеим сторонам заявить о победе и быть приемлемой для стран Персидского залива и Израиля.

"Это должна быть сделка "выиграл-выиграл". В этом и заключается сложность — она должна учитывать интересы и озабоченности обеих сторон", — заявил глава МИД Ирана Арагчи.

